Il Torino parte bene: doppio Zaza e Sassuolo al tappeto

Società contestata per il mercato deludente, ma la banda Mazzarri reagisce in campo e fa suoi i tre punti

Le premesse non erano delle migliori. Il ko nella gara d’andata del playoff di Europa League, la contestazione di una parte della tifoseria nei confronti della società per un mercato ritenuto deludente e l’assenza in campo di Nkoulou, che, come ha rivelato Sky, ha chiesto di non giocare perché poco tranquillo (sul difensore c’è la Roma).

Eppure il Torino riesce a reagire in campo battendo il Sassuolo in casa grazie alla doppietta di un ritrovato Zaza (14’ e 55’) che non fa sconti alla sua ex squadra. Inutile la rete degli emiliani realizzata al 69’ da Caputo.

Il tabellino di Torino-Sassuolo 2-1:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi (23′ st Djidji), Bremer; De Silvestri, Baselli (35′ st Meite), Rincon, Lukic, Ansaldi (1′ st Aina); Zaza, Belotti. A disposizione: Rosati, Gemello, Singo, Berenguer, Millico, Parigini, Rauti. Allenatore: Mazzarri

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan (23′ st Muldur), Marlon, Ferrari, Rogerio (1′ st Peluso); Locatelli (36′ st Raspadori), Obiang, Traore; Bourabia, Caputo, Boga. A disposizione: Pegolo, Russo, Goldaniga, Gravillon, Duncan, Duricic, Tripaldelli, Mazzitelli, Brignola. Allenatore: De Zerbi

Ammonizioni: 11′ pt Marlon, 24′ pt Ansaldi, 34′ pt Bremer, 48′ pt Ferrari, 32′ st Sirigu, 33′ st Obiang, 47′ st Zaza

Marcatori: 14′ pt, 10′ st Zaza, 24′ st Caputo