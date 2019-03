Quattro persone sono state arrestate nell’ambito dei servizi preventivi e di controllo predisposti dal questore Francesco Messina, in occasione della manifestazione anarchica internazionale in programma oggi a Torino. Nel corso di uno di questi servizi, ieri personale della Digos ha controllato nei pressi del casello di Rondissone quattro persone provenienti dal Veneto.

BOMBE CARTA E MASCHERE ANTIGAS

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato, nell’auto sulla quale viaggiavano, diverso materiale pericoloso: 7 bombe carta, 3 maschere antigas munite di filtro, 5 fumogeni, 1 coltello, guanti, passamontagna, collirio e riopan utilizzati per alleviare gli effetti dei lacrimogeni. Le quattro persone, due classe 1990, uno classe 1991 e un altro classe 1995, sono state tratte in arresto per la detenzione e il porto di armi o materiale esplodente.

DEFERIMENTO IN TRENO

Sempre nell’ambito di detti controlli, personale Polfer nella mattinata di ieri ha controllato nei pressi di Novi Ligure su un treno diretto a Torino, un cittadino italiano di 39 anni. Nei bagagli dell’uomo, risultato un appartenente di un centro sociale del Cremonese, i poliziotti hanno rinvenuto una pinza multiuso con annessa una lama di 5 centimetri, un tirapugni in ferro, due caschi di colore nero, una maschera antigas con filtro; due ginocchiere; un passamontagna e altri indumenti tutti di colore nero.

Il 39enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per la violazione delle norme sulle armi. Nei confronti degli arrestati e della persona indagata, dal questore di Torino è stato adottato il provvedimento del “foglio di via” dal capoluogo piemontese.

I MANIFESTANTI BLOCCATI

Intanto prime tensioni nel corteo. Un gruppo di manifestanti è stato fermato in via Aosta dalla polizia che sta procedendo alla loro identificazione. A quanto si apprende i dimostranti bloccati provenivano da vari paesi europei. Negozi chiusi a San Salvario. Chiusa anche la stazione di Porta Nuova.

IL CORTEO DIRETTO VERSO VIA AOSTA.

I vari cortei si sono riuniti in piazza Carlo Felice, in prossimità della stazione di Porta Nuova: sono circa mille i manifestanti, che ora si sono messi in marcia verso via Aosta, dove gli antagonisti sono stati bloccati dalle forze dell’ordine.

Gli anarchici hanno percorso corso Vittorio, corso Cairoli, quindi piazza Vittorio e via Napione.

VIDEO: