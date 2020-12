Una vera e propria festa in barba alle regole anti-covid. Nove ragazzi, tra i 17 e i 21 anni, sono finiti nei guai per aver organizzato un party in un appartamento nel quartiere Barriera Milano di Torino.

E’ successo la settimana scorsa: sul posto è intervenuta la polizia, dopo aver ricevuto una segnalazione per schiamazzi. Una volta identificati, i giovani sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle misure di contenimento.