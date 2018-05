Paura, questa mattina, al McDonald’s di piazza Castello, a Torino. Intorno alle 12, un guasto al quadro elettrico ha generato un principio d’incendio.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato il locale in via precauzionale. L’area esterna è stata transennata per consentire ulteriori controlli da parte dei pompieri e dei tecnici dell’energia elettrica. Verifiche in corso anche nei pozzetti sotterranei.