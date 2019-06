Deraglia un tram a Torino. E’ successo poco prima delle 5 in corso Turati e non si registrano feriti. A uscire fuori dai binari è stato un mezzo della linea 4: sul posto i tecnici Gtt che stanno cercando di stabilire le cause di un deragliamento particolare in quanto avvenuto lungo un rettilineo. Per limitare i disagi ai pendolari sono stati istituiti bus sostitutivi.