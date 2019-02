Torino, paura in piazzale Caio Mario: ancora un bus in fiamme

Principio d'incendio nel vano motore della linea 38 Gtt: non ci sono feriti, traffico in tilt. Fdi: "Torino peggio di Roma"

Ancora un bus in fiamme a Torino. E’ successo nel pomeriggio, all’altezza di piazzale Caio Mario. La dinamica ricalca quella degli ultimi episodi che si sono verificati nel capoluogo piemontese: nel vano motore del bus della linea 38 Gtt si è sviluppato un principio d’incendio.

E’ stato il conducente a spegnere le fiamme utilizzando l’estintore in dotazione. Non si registrano feriti. Sul posto vigili del fuoco e polizia municipale. Traffico in tilt.

FDI: “TORINO PEGGIO DI ROMA”

Gli esponenti Fdi Maurizio Marrone e Augusta Montaruli passano all’attacco: “Torino sta superando Roma. Viene a galla la totale incapacità di gestione del parco mezzi. Il Comune aveva detto che gli episodi erano stati 8 nel 2017 e 7 nel 2018. A noi risultano numeri ben più elevati: 20 nel 2017 e 34 nel 2018. La sindaca Chiara Appendino chiarisca immediatamente: o ci smentisce o ha detto ai torinesi una colossale bugia”.