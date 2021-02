Torino, paura nel parco del Meisino: donna scivola nel Po per salvare il suo cane

Nel tentativo di salvare il suo cane, è caduta a sua volta nel Po. Provvidenziale l’intervento della polizia municipale e dei vigili del fuoco, che sono riusciti a salvare entrambi. E’ successo questa mattina nel parco del Meisino, a Torino.

IL FATTO

Una donna stava passeggiando lungo il prato che costeggia il fiume, quando il suo cane, un setter irlandese, è scivolato in acqua.

La donna voleva soccorrerlo, ma è finita a sua volta nel Po, trasportata dalla corrente del fiume.

I SOCCORSI

Un’amica ha immediatamente allertato i soccorsi e in pochi minuti sono giunti sul posto gli uomini della municipale, i vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Verde.

Grazie alla tempestività con la quale l’elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato la zona, si è evitato il peggio: sia la donna che l’animale sono stati subito individuati.

Prima la donna e successivamente il cane sono stati riportati in salvo sulla riva del fiume, in prossimità di via Nietzsche.

La donna, una quarantaduenne italiana, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Giovanni Bosco per accertamenti medici, mentre il cane, in buone condizioni salute, è stato affidato all’amica della donna che aveva dato l’allarme.