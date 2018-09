Paura, questa mattina, in piazza Statuto, a Torino. Intorno alle 10, un tram della linea 10 è deragliato dai binari per cause ancora da accertare.

L’incidente potrebbe essere stato provocato da un malfunzionamento dell’interscambio. Sul posto sono giunti i tecnici di Gtt e gli agenti della polizia municipale. Non si registrano feriti. Disagi sulle linee 10 e 13.