Torino, pedinava e perseguitava ragazza: arrestato stalker 19enne

Prima alcuni commenti su Instagram, col passare del tempo sempre più assillanti, poi, una volta scoperto l’indirizzo, continue visite sotto casa in attesa di una risposta da parte della sua vittima. Dopo mesi di sofferenza la polizia ha finalmente arrestato lo stalker di una giovane ragazza, un 19enne italiano, per atti persecutori.

LA STORIA

Il ragazzo ha cominciato la sua pressione via social, con messaggi e richieste di videochiamate ininterrottamente. Ha quindi, dopo qualche settimana, iniziato a richiedere un incontro alla sua vittima, arrivando anche a contattare le sue amiche pur di ottenerlo. Cosa che la ragazza ha acconsentito a fare, pur di mettere fine a questo incubo. Ma lo stalker non si è fermato, anzi, ha iniziato a presentarsi direttamente sotto casa, citofonando in continuazione. Allertata la polizia, dopo brevi ricerche, è stato ritrovato in un dehor di un locale nel quartiere San Salvario, in prossimità dell’abitazione della persona perseguitata. E’ stato arrestato per atti persecutori.