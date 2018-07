INCUBO FINITO. Torino, per 13 anni costretta a subire insulti, minacce e botte: arrestato il marito

Un incubo durato 13 anni, durante i quali è stata costretto a subire gli insulti, le minacce e le botte del marito, anche sotto gli occhi dei figli piccoli. La vittima, una donna albanese, ha trovato finalmente la forza di rivolgersi alla polizia, che ha arrestato l’uomo, un 34enne, in un appartamento del quartiere Mirafiori, a Torino.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’ultima aggressione: la donna, al culmine dell’ennesima lite, è stata presa a calci e pugni al volto e alle gambe. Agli agenti ha spiegato che prima d’ora non aveva mai denunciato il marito, sposato con un matrimonio combinato, per paura di ritorsioni: l’uomo, infatti, le diceva che, se avesse parlato, avrebbe ucciso lei e i suoi cari. Il 34enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia; per la donna sono state avviate le procedure previste dal Protocollo Eva.