Torino, per due settimane Ztl centrale sospesa e sosta gratuita nelle strisce blu

Stop alle limitazioni. Anche quest’anno, come nel 2018, nelle settimane centrali di agosto, lo stop alla circolazione normalmente previsto nella fascia oraria compresa tra le 7,30 e le 10,30, nella ZTL Centrale di Torino, sarà sospeso. Si potrà inoltre parcheggiare nelle “strisce blu” senza pagare.

NIENTE TICKET SULLE STRISCE BLU

In particolare, come informa la Città di Torino, la sosta sarà gratuita a partire da oggi (lunedì 12 agosto) e fino al 24 agosto (compresi), mentre si continuerà a pagare nei parcheggi automatizzati a barriera e in struttura gestiti dal Gtt.

ZTL SOSPESA FINO AL 23 AGOSTO

Per quanto concerne la ZTL, la sospensione entra in vigore da oggi (lunedì 12) e durerà fino al 23 agosto.

I DIVIETI IN VIGORE

Resteranno in ogni caso in vigore i divieti di circolazione previsti nelle strade e nelle corsie riservate al trasporto pubblico, nelle ZTL Area Romana e al Valentino (all’interno dell’omonimo parco cittadino) e nelle zone pedonali.