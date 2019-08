Torino, perde il telefonino durante la rapina al minimarket: torna e finisce in manette

E’ successo in via Aosta

Rapinatore distratto perde il telefonino durante la rapina al minimarket, torna nel negozio e trova i carabinieri che lo arrestano. E’ successo in via Aosta, a Torino: in manette è finito un giovane gabonese, pregiudicato e già gravato da divieto di dimora nel comune di Torino.

Lo straniero si era impossessato di alcune bottiglie di alcolici, ingaggiando poi una colluttazione con il titolare, che aveva tentato invano di bloccarlo. Durante lo scontro il malvivente ha perso il cellulare: quando se ne è reso conto, è tornato nel negozio ma ad attenderlo c’erano i carabinieri del nucleo radiomobile che lo hanno arrestato.

Il titolare del minimarket, del Bangladesh, è stato costretto a ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale Gradenigo.