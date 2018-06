Torino, perde la testa dopo un mix di alcool e cocaina: danneggia le auto in sosta e ferisce tre agenti

Notte di follia nel quartiere Parella, a Torino. Un marocchino di 27 anni, ubriaco e sotto gli effetti della cocaina, ha danneggiato alcune auto in sosta con un bidone dell’immondizia. Un poliziotto libero dal servizio è intervenuto sul posto e il giovane gli ha lanciato contro una bicicletta a noleggio.

Quando sono arrivati in rinforzi, lo straniero non si è dato per vinto ferendo tre agenti. Una volta arrestato per danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, è stato portato in ospedale dove è emersa la sua positività all’alcool e alla cocaina.