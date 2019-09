Torino, perquisita la casa di un pusher: i poliziotti trovano coca e hashish

Uno spacciatore marocchino di 27 anni è stato arrestato a Torino dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia. L’uomo è stato fermato nei pressi dei giardini “Toro” e, con sé, oltre a denaro contante e droga, aveva una chiave. E’ dunque scattata la perquisizione in un appartamento di uno stabile in via Bra, dove i poliziotti hanno recuperato e sequestrato un involucro contenente 25 grammi di cocaina e un panetto di hashish del peso di 220 grammi.