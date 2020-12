Torino. Perseguita e minaccia coppia per oltre sette anni: stalker in manette

Ha perseguitato e minacciato di morte una coppia torinese per oltre sette anni e, nonostante un primo arresto e il divieto di avvicinamento, ha proseguito fino a pochi giorni fa. I carabinieri lo hanno colto per l’ennesima volta sul fatto, e questa volta l’uomo, 57 anni, sarà costretto agli arresti domiciliari.

LA STORIA

E’ accaduto a Torino. Secondo una ricostruzione dei fatti il 57enne ha iniziato a pedinare la coppia dopo aver perso il posto di lavoro. Qualche giorno fa i due, sempre più preoccupati, alla vista del soggetto si sono barricati in ufficio, in attesa dell’arrivo dei militari. Questi, giunti sul posto, hanno fermato l’uomo sottoponendolo ad ispezione: nel bagagliaio dell’auto hanno trovato una mazza da golf, che lo stalker non ha saputo giustificare. Arrestato, è stato condotto ai domiciliari.