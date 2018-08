Torino, perseguitata dal vicino di casa per un amore non corrisposto: stalker in manette

Appostamenti, inseguimenti, minacce e violenze: tutto questo ha dovuto subire per mesi una donna

Ha vissuto un vero e proprio incubo, a causa di un amore non corrisposto. Vittima, una donna che rifiutava le avances del vicino di casa, un egiziano di 34 anni. E’ successo nel quartiere Barriera Milano di Torino: la donna è stata costretta a subire aggressioni verbali e fisiche per diversi mesi, fino a quando non ha trovato la forza di rivolgersi alla polizia.

IL FATTO.

Appostamenti, inseguimenti, minacce, tentativi di intrusione in casa e violenze: tutto questo ha dovuto subire la malcapitata vittima, che ha sempre rifiutato le attenzioni dell’uomo. Lui, accecato dalla gelosia, la spiava continuamente e andava su tutte le furie quando parlava al telefono con qualcuno. In un’occasione è arrivato a colpirla alla gola per strapparle il cellulare di mano.

LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO.

Qualche giorno fa, mentre stava andando al lavoro, la donna ha notato che l’egiziano la stava pedinando. Si è quindi rifugiata immediatamente all’interno di un negozio di conoscenti, che poi l’hanno riaccompagnata a casa. Stanca di non poter trascorrere più serenamente le sue giornate, ha chiamato le forze dell’ordine. Quando gli agenti della volante sono giunti sul posto, l’uomo stava insultando la vittima dalla finestra della sua abitazione. Il 34enne è arrestato per il reato di atti persecutori.