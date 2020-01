Torino, pesce mal conservato: multa di 3mila euro al titolare di un minimarket [LE FOTO]

Controlli della polizia municipale di Torino in un minimarket di corso Giulio Cesare, nei pressi di lungo Dora Napoli, gestito da un bengalese. Gli agenti del comando VII Aurora/Vanchiglia/Madonna del Pilone gli hanno comminato una sanzione di 3mila euro perché aveva prodotti per la pulizia (detersivi, detergenti e materiale per la pulizia dei pavimenti) vicino al banco di lavorazione degli alimenti e perché all’interno del frigo a pozzetto il pesce era conservato in sacchetti lacerati e aperti.