Torino, pestato e derubato in via Montanaro fa arrestare ladro dopo inseguimento

La vittima è riuscita a bloccare il malvivente in uno stabile di via Elvo

Un cittadino marocchino di 20 anni è stato arrestato per rapina dagli agenti della Squadra Volante. Il giovane ha avvicinato con una scusa un uomo in via Montanaro sfilandogli il portafoglio contenente 240 euro, dopodiché ha spintonato l’uomo per terra e si è dato alla fuga.

La vittima, però, non si è arresa ed ha inseguito il ventenne fino a quando quest’ultimo è entrato in uno stabile di via Elvo.

Per evitare che l’aggressore fuggisse, l’uomo ha impedito che il reo chiudesse il portone mettendo il piede nell’intelaiatura della porta, nonostante i calci ricevuti dal suo rapinatore per far sì che il portone si chiudesse definitivamente.

Nel frattempo, sono arrivati gli agenti della Squadra Volante che ricevuto il racconto dei fatti sono entrati nello stabile e hanno rintracciato il ventenne all’interno di un alloggio al piano terreno con i 240 euro, denaro poi restituito alla vittima.