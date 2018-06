Torino, pestato il ‘re dei paninari’: due arresti fuori all’Allianz Stadium

E' successo lunedì sera in occasione dell'amichevole tra Italia e Olanda. In manette due giovani marocchini

Aggredito con calci e pugni fuori all’Allianz Stadium in occasione dell’amichevole di lunedì tra Italia e Olanda. Vittima del pestaggio il 28enne Alfredo Mancino, anche conosciuto come il re dei paninari torinesi.

IL FATTO.

L’aggressione sarebbe scattata per motivi economici. Mancino, infatti, ha riconosciuto un compenso inferiore a quello pattuito a un ragazzo che aveva lavorato al bancone del suo camion perché, come spiegato agli inquirenti, “ha lasciato il posto prima dell’orario previsto, quindi l’ho pagato per metà giornata”.

Successivamente è scattata la vendetta: il paninaro è stato preso a calci e pugni da un gruppo di persone enella colluttazione hanno provato a strappargli dal collo una catenina d’oro.

La scena è stata vista da alcuni carabinieri della compagnia di San Salvario impegnati nei servizi di ordine pubblico, che sono entrati in azione arrestando due marocchini di 23 e 17 anni per tentata rapina aggravata.