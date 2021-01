Torino, pezzi di hashish nascosti nella cintura: 27enne marocchino in manette

L'uomo, irregolare e con numerosi precedenti di Polizia, è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio

Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno arrestato un 27enne marocchino, trovato in possesso di hashish dopo dei controlli effettuati a Torino, nella zona compresa tra Piazza della Repubblica e la prima parte di Corso Giulio Cesare.

E’ accaduto mercoledì pomeriggio, intorno alle 16. Gli operatori hanno notato l’uomo che, alla vista della pattuglia, inizia ad accelerare il passo nel tentativo di eludere un eventuale controllo. Una volta fermato, però, il marocchino non può scappare e viene perquisito: nelle parti interne della cintura gli agenti trovano tre pezzi di hashish, per un peso totale di 75 grammi. Il pusher, irregolare sul territorio Nazionale e con numerosi precedenti di Polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.