TORINO A PEZZI. Sculture e totem sfregiati: in periferia regna l’incuria

Una galleria degli orrori da piazza Galimberti fino a via Mombasiglio

La storia di Torino è tutta lì, nei suoi monumenti. E se già in centro, come denunciato ieri su queste colonne, se la passano male, in periferia la situazione è – se possibile – ancora peggiore. Tra cimeli del passato e opere di arte contemporanea, sembra che le periferie siano destinate a contemplare il triste degrado dei loro monumenti più significativi. Talvolta, molto antichi.

Come il vecchio arco settecentesco che fungeva da ingresso alla cascina Quaglia, letteralmente dimenticato dalle amministrazioni comunali di Torino e Grugliasco (il portale si trova proprio sul confine dei due comuni) e lasciato lì a perdere pezzi giorno dopo giorno, ridotto ad una specie di giardino pensile per il gran numero di piante che vi crescono sopra. E dire che sarebbe un monumento ben più bello e storicamente importante dei tanti che sono stati collocati negli ultimi anni, che già rivelano evidenti criticità e spesso sarebbero tutti da rifare.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI