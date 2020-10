Flash mob in seguito alle ultime misure restrittive adottate dal governo

In piazza Carignano, a Torino, è andata in scena, questa mattina, la protesta ‘silenziosa’ dei ristoratori. Un flash mob, quello organizzato dall’Epat, che è un grido di dolore in seguito alle misure restrittive adottate dal governo con l’ultimo Dpcm.

“In piazza per portare all’attenzione la tragica situazione della ristorazione in una manifestazione assolutamente pacifica” scrive su Facebook Confcommercio Ascom Torino.