Torino, in piazza i metalmeccanici: “Servono idee e progetti per il futuro”

La loro situazione era già critica prima dell’emergenza Covid, figuriamoci dopo mesi e mesi di quasi totale inattività, che ha mandato addirittura circa 60mila lavoratori, più della metà del totale, in cassa integrazione.

I metalmeccanici di Torino e provincia scendono in piazza nel cuore del capoluogo per chiedere interventi, idee, progetti. Adesione massiccia alla manifestazione indetta da Fim, Fiom e Uilm in piazza Castello.

Fianco a fianco i dipendenti ex Embraco, quelli di Fca-Psa, ma non solo. In piazza anche i lavoratori Alcar, Pmt, Risatti Instruments e quelli in forza ad altre piccole e medie realtà produttive del territorio. Per tutti loro i soldi del Mes e del Recovery Found potrebbero restare un miraggio, in assenza di piani di rilancio concordati con le istituzioni.