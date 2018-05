Torino, picchia e rapina un minore. Riconosciuto in strada viene arrestato

Il fatto era avvenuto il 3 aprile in via Carmagnola. Il piccolo marocchino aveva individuato l'aggressore su Facebook

Aveva rapinato, insieme ad un altro soggetto rimasto ignoto, un ragazzo minorenne di origini marocchine lo scorso 3 aprile in via Carmagnola.

Dopo averlo fatto cadere a terra, i due lo avevano percosso, minacciandolo di ripercussioni se avesse raccontato l’episodio a qualcuno, dopodichè gli avevano sottratto il cellulare.

Il ragazzo, dopo aver sporto denuncia presso un commissariato cittadino, era riuscito a risalire parzialmente alla identità di uno dei suoi aggressori tramite il social network facebook, dal quale aveva estrapolato alcune foto dello stesso, che aveva mostrato ai fratelli.

Proprio uno di essi, il 20 maggio, ha incrociato per strada il giovane che aveva concorso alla rapina del fratello minore, pertanto, senza perderlo di vista, segnalando i movimenti alla centrale operativa del 112 NUE.

La volante giunta sul posto ha poi fermato in sospetto in corso Palermo, angolo corso Novara. Il giovane, ventunenne, anch’egli nato in Marocco, a dispetto della giovane età ha numerosi precedenti di polizia per rapina, furto con strappo, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

In virtù di questo e del fatto che girasse privo di documenti di identificazione, è stato sottoposto dagli agenti a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata in concorso con persona rimasta ignota.