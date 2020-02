Torino, picchia la compagna e la minaccia con un coltello davanti alle figlie piccole: arrestato

In pigiama, scalza, impaurita e con un bambino di un anno in braccio: così una donna magrebina è stata trovata, l’altra sera, dagli agenti della Squadra volante nel quartiere Madonna di Campagna. Era stata appena picchiata dal compagno, un connazionale di 45 anni.

TRAGEDIA SFIORATA

Se non fosse riuscita a raggiungere il pianerottolo di casa, chissà come sarebbe finita. Una lite per futili motivi, infatti, stava per sfociare in tragedia, quando l’uomo ha afferrato un coltello in cucina brandendolo contro di lei. Uscita fuori con la figlia di un anno in braccio, era preoccupata per l’incolumità dell’altra sua bimba, rimasta da sola nella camera da letto dell’appartamento.

Quando i poliziotti hanno raggiunto l’abitazione, hanno trovato il coltello – con una lama di 19 centimetri – nascosto sotto il divano.

Dagli accertamenti è emerso che le violenze in famiglia perduravano già da qualche mese e che risultavano già due denunce a carico dell’uomo presentate nei mesi scorsi dalla donna. Che, però, lo aveva riaccolto in casa in seguito alle sue promesse, mai mantenute, di un cambiamento sincero. Gli agenti si sono prima accertati che la figlia maggiore della coppia stesse bene, poi hanno arrestato il 45enne per maltrattamenti in famiglia.