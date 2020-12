Torino, picchia la ex e poi litiga con la famiglia: arrestato

Martedì pomeriggio, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in un condominio del quartiere Santa Rita, a Torino, dove una donna picchiata era stata picchiata dall’ex convivente. Da tempo la vittima era costretta a subire le violenze dell’uomo, di nazionalità cinese, che mai ha accettato la fine della loro storia. Ai poliziotti la donna ha raccontato che il suo ex non si è mai fatto scrupoli: si è mostrato violento anche davanti ai familiari o quando si presentava all’improvviso nel suo negozio.

Martedì, dopo averle inviato un messaggio telefonico, l’uomo si è presentato alla porta della ex, è riuscito a farsi aprire e l’ha colpita al volto e al fianco con un calcio, prima di andare via.

Mentre gli agenti parlavano con la vittima, hanno appreso che l’uomo si trovava a casa di familiari in centro e, per via di un litigio, stava lanciando oggetti per aria.

Gli agenti della Squadra Volante si sono subito diretti sul posto: la lite era ancora in corso. Quando ha rivisto la sua ex, l’ha minacciata sotto gli occhi dei poliziotti che lo hanno arrestato per atti persecutori. Inoltre è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.