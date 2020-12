Torino, picchia la madre 87enne per i soldi della droga: arrestato

Per ottenere il denaro l'uomo sottoponeva la madre a continue minacce ed aggressioni

I carabinieri hanno arrestato un italiano di 51 anni, abitante a Torino, per maltrattamenti nei confronti della madre di 87 anni. Da diverso tempo, l’uomo pretendeva dall’anziana donna convivente continue somme di denaro per l’acquisto di droga. Per ottenere il denaro l’uomo sottoponeva la madre a continue e quotidiane minacce psicofisiche ed aggressioni.

Dopo l’ultimo litigio alcuni vicini hanno sentito le urla dell’uomo e della vittima e hanno chiamato il 112. All’arrivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, la lite tra i due era ancora in corso e l’uomo è stato bloccato e arrestato. La donna è stata accompagnata all’ospedale per essere visitata ed è stata dimessa con sette giorni di prognosi per ecchimosi sulle braccia.