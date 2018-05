Torino, picchia la moglie incinta di 8 mesi: arrestato 31enne

La donna aveva diversi ematomi sul corpo ed è stata trasportata in ospedale

Picchia la moglie incinta di 8 mesi: arrestato 31enne straniero a Torino con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Quando gli agenti della squadra volante sono arrivati sul posto, nella zona sud della città, hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione e con diversi ematomi sul corpo: per questo motivo è stata poi trasportata in ospedale.

La vittima ha raccontato agli agenti l’incubo vissuto negli ultimi mesi, durante i quali è stata costretta a subire violenze, minacce, soprusi e intimidazioni soprattutto in merito alla questione del riconoscimento del bambino.