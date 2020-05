Torino, picchia la moglie incinta e i figli piccoli: arrestato

“Mio marito mi sta colpendo alla pancia, sono incinta! E ha picchiato anche i bambini”. Questo il grido d’aiuto di una donna maghrebina a un operatore del 112 Nue la sera del 7 maggio. E’ successo a Torino: il compagno l’aveva aggredita nonostante aspettasse un bimbo. “Sono al quarto mese” ha detto la vittima, che, poi, su consiglio dell’operatore radio, si è rifugiata in bagno chiudendo la porta a chiave.

La telefonata è durata circa 10 minuti, poi una pattuglia della Squadra Volante ha raggiunto l’appartamento nel quartiere Borgo Vittoria.

I due figli della coppia si erano rifugiati nella camera da letto di mamma e papà e, quando i poliziotti sono entrati, li hanno trovati in lacrime. Rassicurata dalla presenza degli agenti che hanno portato il marito violento in un’altra stanza, la donna è uscita dal bagno.

ANNI DI VIOLENZE

Il racconto della vittima è molto duro: è sposata da diversi anni e le violenze sono iniziate ben presto, già nel Paese d’origine. Tornati in Italia, aveva accettato passivamente altre violenze e le minacce da parte del marito di farle perdere la cittadinanza in quanto priva di lavoro. L’uomo più volte l’ha minacciata di portarle via i figli e di ucciderla.

UNO SCHERZO CHE STAVA SFOCIANDO IN TRAGEDIA

Quella sera, un banale scherzo della loro bimba piccola ha innescato una reazione spropositata da parte del marito. Quando la mamma è intervenuta a protezione della ragazzina, è stata colpita all’addome e poi afferrata per il collo. Con grande sforzo, la vittima è riuscita a divincolarsi e a prendere il telefono per chiamare il 118. Da qui la telefonata con l’operatore di polizia, che le ha suggerito di rifugiarsi in bagno, in attesa dell’arrivo dei poliziotti, senza lasciarla sola neppure un istante.

L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia aggravati in quanto commessi ai danni di donna in stato di gravidanza e alla presenza di minori.