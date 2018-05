Torino, picchia la moglie musulmana perché vuole uscire di casa dopo il tramonto: arrestato il marito

Lite furibonda tra una coppia di marocchini. La donna, 27 anni, viveva da prigioniera in casa: trasportata in ospedale, ha riportato ferite al collo e al viso guaribili in 10 giorni

L’ha picchiata con schiaffi e pugni, solo perché voleva uscire di casa dopo il tramonto. E’ arrivato al punto di stringerle il collo con le mani rischiando di strangolarla. Il tutto perché non accettava il fatto che la moglie potesse trasgredire alle regole del Ramadan. E’ successo nel quartiere San Donato, a Torino.

Gli agenti della squadra volante sono intervenuti sul posto dopo aver ricevuto diverse segnalazioni relative a un violento litigio in atto fra una coppia, entrambi marocchini.

La donna, 27 anni, si è presentata alla porta in evidente stato di shock e con ferite al viso e al collo. Trasportata in ospedale, è stata soccorsa e dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Il marito è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia: gli agenti hanno accertato che l’uomo consentiva alla compagna di uscire di casa solo per andare a fare la spesa in sua compagnia. Era infatti prigioniera del consorte che la chiudeva a chiave in casa.