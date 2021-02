Torino, picchia e minaccia la madre per i soldi della droga: 16enne in manette

Violenze e minacce nei confronti della madre, il tutto per ottenere il denaro sufficiente a comprare la droga. Nei guai un 16enne di Torino, arrestato per maltrattamenti.

E’ accaduto nel quartiere Barriera Milano. Le violenze, secondo il racconto della madre, erano iniziate già due anni fa e non avevano ancora avuto fine. E’ stata la stessa donna, stanca e disperata per i comportamenti del figlio, a chiamare i carabinieri. Questi ultimi hanno arrestato quindi il minorenne, accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale per aver aggredito i militari intervenuti.