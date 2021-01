Torino, picchia moglie e figlio di 2 anni: 36enne arrestato per maltrattamenti

Ha aggredito la moglie e suo figlio piccolo, di appena 2 anni, dopo una lite sfociata per motivi familiari in un appartamento di Torino. Protagonista un 36enne peruviano, arrestato dai carabinieri per maltrattamenti.

E’ stata la stessa donna a chiamare i soccorsi. L’uomo ha prima minacciato verbalmente la compagna, per poi passare alla violenza, sia su di lei che sul bambino, che si trovava nelle braccia della mamma al momento dell’accaduto. Una volta fermato il 36enne, mamma e figlio sono stati accompagnati in ospedale per controlli in seguito a varie lesioni: la donna è stata medicata, mentre il piccolo è ancora sotto osservazione.