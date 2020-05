Torino, picchiata e minacciata con un coltello dal compagno: fugge di casa in vestaglia, gli agenti la salvano

L'uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia

Picchiata. Minacciata con un coltello. Quindi la fuga in strada, ancora in vestaglia. E’ l’incubo vissuto a Torino da una donna cinese, che, mercoledì pomeriggio, è stata salvata dagli agenti del commissariato Barriera Milano.

I poliziotti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato un giovane cinese mentre inseguiva una connazionale che scappava in vestaglia. Alla vista degli agenti, lo straniero ha provato a nascondersi sotto un’auto, ma il suo tentativo non è andato a buon fine perché è stato individuato e fermato.

La vittima ha raccontato, che, nel corso dell’ennesima lite, il compagno l’ha picchiata: prima l’ha colpita al volto con dei pugni, poi le ha rotto dei giocattoli in testa. Quando ha impugnato il coltello per minacciarla di morte, la donna è fuggita di casa.

Dal suo racconto è emerso che subiva violenze da un paio d’anni, anche in presenza del figlio piccolo. E che, preoccupata dal fatto di non avere alcuna fonte di reddito, non era mai riuscita a porre fine ai soprusi del compagno.

L’uomo era anche solito chiudere in casa la donna senza che questa avesse la possibilità di uscire. Per tutte queste ragioni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.