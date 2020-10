Torino. In piedi sul tetto di un’auto inveisce contro l’ex titolare affacciato al balcone: arrestato

La scorsa notte gli agenti del commissariato Ivrea e Banchette hanno arrestato un 33enne italiano a Torino. L’uomo è stato infatti trovato in piedi sul tetto di un’auto parcheggiata, intento ad inveire contro il suo ex titolare, affacciato al balcone del suo stabile.

IL 33ENNE AGGREDISCE I POLIZIOTTI

All’arrivo dei poliziotti il 33enne si è mostrato poco collaborativo e, una volta sceso dal veicolo, ha iniziato a sferrare calci contro la portiera della Volante, minacciando gli operatori e tentando più volte di sottrarsi al controllo. Una volta bloccato, è stato condotto presso il commissariato. L’ex titolare ha dichiarato agli agenti di aver conosciuto l’uomo la scorsa estate. Il rapporto professionale tra i due si è interrotto, in seguito, a causa della sua scarsa affidabilità.

AVEVA ATTACCATO ANCHE LA MADRE IN CASA

In fase di accertamenti è emerso anche che l’uomo, poco prima di recarsi sotto casa dell’ex datore di lavoro, aveva dato in escandescenze presso la propria abitazione, aggredendo la madre e mettendo a soqquadro la cucina. L’uomo, con precedenti specifici di Polizia ed un ammonimento emesso dal Questore di Torino a maggio dello scorso anno, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per danneggiamento, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.