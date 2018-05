Torino, piogge deboli anche tra oggi e domani: martedì temperature in ribasso

Le previsioni meteo per i prossimi giorni sulla città

Piogge deboli e cielo nuvoloso anche oggi su Torino, con intensificazione dei rovesci in serata: queste le previsioni per il pomeriggio odierno sulla citta e nelle zone pianeggianti del Piemonte. La temperatura massima oggi si assesterà sui 20 gradi, con minime sui 14. Zero termico a quota 2700 metri

Per domani, lunedì 21 maggio, sono stimate piogge deboli che andranno a intensificarsi nel corso del pomeriggio. Stabili le temperature, con massime a 20 gradi e minime a 14. Zero termico sempre sui 2700 metri.

Leggero ribasso delle temperature, invece, previsto per martedì 22 maggio con massima a 18 gradi e minima a 13. Zero termico a quota 2800 metri, con possibilità di piogge e rovesci temporaleschi in mattinata, con progressiva attenuazione nel pomeriggio.