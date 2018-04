Torino, piovono calcinacci: ferito un uomo in corso Rosselli. Transenne anche davanti alla chiesa di San Giuseppe [LE FOTO]

Paura a Torino, dove questa mattina alcuni calcinacci si sono staccati da un edificio di corso Rosselli ferendo un uomo.

La vittima dell’incidente è stata soccorsa subito dai medici del 118: per fortuna le sue condizioni non sono gravi. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l’area.

Sempre in mattinata si è registrato il distacco di alcune decorazioni in pietra della facciata della chiesa di San Giuseppe, in via Santa Teresa 22. Non ci sono stati feriti.

L’ingresso della chiesa, transennato dai vigili del fuoco, è al momento inagibile. Sul posto sono giunti anche i tecnici del Comune e della Sovrintendenza.