Torino, pirata della strada investe passante nella notte: è grave

E' accaduto in via degli Abeti angolo via degli Ulivi

Grave incidente stradale nella notte appena trascorsa a Torino: un uomo, 43enne della zona, è stato investito brutalmente da un pirata della strada, che si è dato poi alla fuga. La vittima è stata trasportata al Pronto Soccorso in codice rosso: si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

L’INCIDENTE

E’ accaduto intorno alle 2 di notte: l’uomo stava tornando a piedi a casa quando, nei pressi di un attraversamento pedonale in via degli Abeti angolo via degli Ulivi, è stato travolto da una vettura ad alta velocità. Il conducente dell’auto non si è fermato, anzi: si è dato immediatamente alla fuga. Importanti, invece, sono stati anche i soccorsi dei passanti che hanno assistito all’incidente. Sul posto gli Agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale che sono alla ricerca di testimoni e sono sulle tracce del conducente del veicolo pirata.