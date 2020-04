Torino. Pistole rubate, bombe a mano e stupefacenti in casa: arrestato operaio [FOTO E VIDEO]

Il malvivente risiedeva in San Francesco al Campo

Tre bombe a mano modello m75 di fabbricazione jugoslava, tutte funzionanti, una pistola clandestina marca Taurus cal. 38 special, una Beretta mod. 20 cal 6.35, rubata a Piacenza 5 anni fa, una Walther cal. 22, trafugata sei anni fa a Pinerolo, 76 munizioni cal. 38 special e un petardo di categoria 4 tipo “lupo 26”. Un arsenale micidiale a domicilio: un 42enne italiano, operaio residente in San Francesco al Campo, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Leinì e tradotto al carcere di Ivrea.

IL FATTO

L’intero armamento è stato ritrovato nella cesta della biancheria sporca riposta in camera da letto e in un intercapedine appositamente creata sotto il lavello di casa. La perquisizione, che rientra nell’intensificazione dei servizi preventivi disposta su tutto il territorio dal comandante provinciale dei carabinieri di Torino per contrastare ogni forma di illegalità, ha consentito, inoltre, di ritrovare anche un panetto di 90 grammi di hashish.

L’uomo dovrà ora rispondere di ricettazione, detenzione illegale di armi da sparo comuni e da guerra, nonchè di stupefacenti. Tutte le armi sono state inviate al Ris dell’Arma per le verifiche e poste in sicurezza.