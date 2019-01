Torino, più corse di bus, tram e metro per i blocchi Euro 5

Più mezzi pubblici in funzione durante le giornate dei blocchi antismog riguardanti anche i veicoli Euro 5: li annunciano Giovanni Foti, amministratore delegato di Gtt, l’azienda di trasporto pubblico di Torino, e Maria Lapietra, assessora comunale ai trasporti.

“Si tratta di un provvedimento emergenziale ma pensiamo di fare un piano strutturato”, è la promessa congiunta ai cittadini alle prese con i disagi non indifferenti provocati dalle limitazioni anti inquinamento.

In particolare, nella fascia oraria che va dalle 7 alle 9 sarà incrementata la frequenza delle linee tramviarie 3, 9, 10, 13 e 15, mentre dalle 16.30 alle 20 saranno intensificare le linee di adduzione a quelle di forza, ovvero il 30, 35, 45, 46, 49, 77. La metro avrà una frequenza maggiore non appena sarà terminata la revisione dei veicoli, a febbraio.

Quanto agli incendi sugli autobus cittadini – l’ultimo proprio in mattinata, con un autista intossicato – Foti spiega che “è un problema delicato che preoccupa tutti, ma si tratta di casi isolati. La media è la stessa degli anni precedenti, ciò non toglie che ci stiamo impegnando per capire le cause e ridurre drasticamente il numero degli episodi”.

“Stiamo facendo tutte le analisi, anche facendo confronti fra le tipologie di veicolo coinvolti per capire se ci siano problemi strutturali. Vogliamo anche capire perché alcuni di questi casi avvengono anche su mezzi più recenti, approfondendo in particolare gli aspetti relativi agli impianti elettrici. Inoltre – aggiunge Foti – abbiamo messo in atto tutte le misure di sicurezza e riattivato la formazione sugli autisti su questa problematica. La situazione, purtroppo, è figlia dei problemi che ha avuto l’azienda in questi anni, in particolare quelli economici, che stiamo per fortuna portando a una conclusione positiva”.

Secondo l’amministratore delegato “la manutenzione, oggi è notevolmente migliorata tanto che da 220 corse al giorno su 12mila perse per problemi manutentivi oggi siamo arrivati a 20. Stiamo facendo un grande sforzo”.