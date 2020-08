Torino più sicura: in arrivo 360 telecamere ad altissima tecnologia

Centinaia di nuove telecamere (360) ad altissima tecnologia per rendere Torino più sicura. E’ il progetto ‘Argo’, annunciato dalla sindaca Chiara Appendino sul suo sito e su Facebook.

“Saranno in grado di coniugare immagini di alta qualità con sistemi di data analysis e intelligenza artificiale, in grado di produrre elaborazioni in tempo reale sulla base di query specifiche e che andranno via via a perfezionare l’algoritmo. Nel pieno rispetto delle più recenti e stringenti prescrizioni relative alla privacy dei cittadini” si legge sul sito della sindaca.

Il progetto Argo viene finanziato con 800mila euro dalla Città di Torino ed è già stato richiesto un ulteriore finanziamento di 700mila euro al Ministero dell’Interno per la sua completa attuazione.

“Nel giro di 5-6 mesi – spiega Appendino – dovremmo già avere le prime telecamere accese”.