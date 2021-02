Torino, pluripregiudicato di 77 anni ha in casa con 130 grammi di cocaina e crack: arrestato

C’è anche un pluripregiudicato di 77 anni, ben noto alle forze dell’ordine per aver commesso numerose rapine a mano armata, in concorso con altri pregiudicati, fra gli arrestati del commissariato Barriera Milano di Torino delle ultime ore. Gli investigatori, durante la perquisizione del suo alloggio, in zona Santa Rita, lo scorso venerdì mattina, hanno trovato nascosti in soggiorno, all’interno di un contenitore di plastica con la classica forma di un ovetto di cioccolata, 6 involucri di crack. Altri 193 involucri erano invece nascosti nella federa del cuscino e nelle pieghe del materasso in camera da letto, per un totale complessivo di circa 130 grammi di cocaina e crack.

Un trentunenne gabonese è stato invece arrestato sabato mattina a seguito del controllo per identificazione in corso Giulio Cesare. L’uomo era sprovvisto di documenti, pertanto si è reso necessario il suo accompagnamento negli uffici di polizia. Nelle fasi della traduzione in commissariato, compiva dei gesti repentini con la testa: gli agenti sono quindi riusciti a fargli espellere dalla bocca un involucro di carta stagnola contenente 15 involucri termosaldati di cocaina e crack. Inoltre, il trentunenne risultava in possesso di un cellulare rubato poco prima, che è stato restituito al legittimo proprietario. E’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.