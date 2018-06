Torino, pluripregiudicato sorpreso a rubare deodorante e tonno in market di corso Orbassano

Qualche giorno fa, all’interno di un supermercato di corso Orbassano, era stato attentamente monitorato dall’addetto alla sicurezza.

Un uomo di 60 anni, dal vestiario trasandato, si stava muovendo tra le corsie del market con fare sospetto.

Al termine del suo giro si è recato alla cassa ed ha pagato solo una bottiglia di succo di frutta nonostante il vigilantes lo avesse notato prelevare altri oggetti.

Durante il controllo il soggetto si è mostrato aggressivo e ha minacciato il vigilantes nel tentativo di scappare. Il sessantenne, un cittadino italiano pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato trovato in possesso di 3 scatole di tonno e 3 confezioni di deodoranti.

Inoltre portava con se 2 grandi coltelli, un paio di forbici, un paio di forbicine ed un ovulo di sostanza stupefacente.

Il soggetto è stato arrestato per rapina, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli nonché sanzionato per la detenzione di crack.