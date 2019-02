Torino, poliziotti sventano truffa del falso incidente: 26enne in manette [FOTO]

Una 26enne polacca, M.S. (incensurata), è stata arrestata dalla polizia a Torino per aver provato a raggirare un’anziana con la truffa del falso incidente. La giovane ha telefonato alla donna spacciandosi per sua figlia: le ha detto di essere rimasta coinvolta in un incidente stradale con una donna in stato di gravidanza e che per questo motivo aveva bisogno di soldi.

Così la truffatrice era riuscita a farsi consegnare 12 cucchiaini in argento, una scatola contenente 78 piastrine in oro giallo per un peso complessivo di 3,5 chilogrammi e 1 moneta in oro Krugerrand di 34 grammi.

Il raggiro non è andato in porto, perché gli agenti hanno sorpreso la 26enne nei giardini pubblici di piazza Stampalia proprio nel momento in cui la vittima consegnava il bottino custodito all’interno di una borsa.

L’arresto rientra nell’ambito del progetto Medusa, varato dal questore Messina per salvaguardare gli anziani.