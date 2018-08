Torino porta bene alla top model italo-filippina Ambra Battilana: è un nuovo angelo di Victoria’s Secret

Ambra è volata a New York per firmare un contratto con il celebre brand di lingerie

Maze ha portato fortuna alla top model italo-filippina Ambra Battilana Gutierrez che, dopo aver sfilato all’evento torinese, è volata a New York per firmare un contratto con il celebre brand di lingerie Victoria’s Secret.

La ventiseienne è stata protagonista del primo festival italiano dedicato alle tendenze Streetwear e Streetfashion e al mondo della Streetculture che si è tenuto dal 29 giugno all’1 luglio tra piazzale Valdo Fusi e l’ex Borsa Valori di Torino.

L’evento, che in questa seconda edizione ha registrato oltre 5.000 partecipanti, è stato il punto di ritrovo europeo per appassionati e operatori di settore oltre che per il pubblico. Le sfilate, la conferenza di Marcelo Burlon (County of Milan) e di Marco Boglione (Basic Net, Robe di Kappa) così come la masterclass del calligrafo Luca Barcellona hanno avuto un enorme successo e sono stati alcuni degli eventi cardine del festival.

Maze, in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, è stata una fiera di streetwear aperta al pubblico, arricchita da fashion show dove ha sfilato anche la famosa Ambra Battilana e da lanci di collezioni esclusive.