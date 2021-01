Torino Porta Nuova, controlli Polfer: due arresti e quattro denunce durante le festività natalizie

In manette due italiani pregiudicati, denunciati per reati di vario genere quattro stranieri: il bilancio dell'attività

Due arresti, 14 indagati, 4.962 persone controllate di cui 1.141 con precedenti, 516 pattuglie impegnate e 50 i servizi di vigilanza a bordo treno: è il bilancio dell’attività del Compartimento della Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta durante il periodo delle festività natalizie.

DUE ARRESTI A TORINO PORTA NUOVA

In particolare, a Torino Porta Nuova, sono stati due gli arresti. In manette, nel corso dei controlli presso i varchi di stazione, un cittadino italiano destinatario di un ordine di carcerazione per un furto e condannato alla pena di 5 mesi e 29 giorni di reclusione, ed una giovane italiana ricercata dovendo espiare una pena detentiva di 2 anni di reclusione per molteplici reati di furto aggravato in abitazione.

QUATTRO STRANIERI DENUNCIATI

Gli agenti Polfer hanno, inoltre, denunciato un 23enne pakistano, irregolare sul territorio nazionale, per aver aggredito una viaggiatrice, alla quale sono stati diagnosticati 10 giorni di prognosi. Due stranieri, un 28enne marocchino irregolare sul territorio nazionale ed un 24enne guineano, sono stati denunciati invece per possesso di sostanza stupefacente. Infine un 34enne malese, invece, è stato denunciato per inottemperanza all’Ordine del Questore di Torino di abbandonare il territorio nazionale.