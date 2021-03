Torino Porta Susa, tre giovani denunciati per rifiuto di generalità e false attestazioni

Tre denunce a Torino, nella stazione di Porta Susa, per rifiuto di generalità e false attestazioni.

Si tratta di un italiano e due ragazze nigeriane. Il primo si trovava a bordo di un treno privo di biglietto e non ha voluto fornire le proprie generalità al capotreno. Intervenuto il personale Polfer, l’uomo è stato controllato e denunciato all’Autorità giudiziaria.

Le altre due giovani, invece, sono state fermate a bordo di un treno Alta Velocità sulla tratta Milano-Torino per false attestazioni. Il capotreno ha segnalato agli agenti che le due erano prive di titolo di viaggio e non hanno fornito generalità al capotreno. Accompagnate negli uffici di Polizia, dopo aver esperito i controlli in Banca Dati, gli agenti hanno riscontrato la discrepanza tra le generalità accertate durante precedenti fotosegnalamenti e quelle dichiarate. Pertanto, le due ragazze, risultate maggiorenni, sono state denunciate per false attestazioni a Pubblico Ufficiale.