TORINO PORTE & FINESTRE- UNA CASA DI QUALITÀ, LA CERTEZZA DEL MASSIMO COMFORT

Un laboratorio artigianale e due punti vendita che coprono tutta Torino: è questa una delle caratteristiche vincenti di Torino Porte&Finestre. Accanto ai due spazi espositivi in piazza Statuto e in via De Sanctis,c’è anche la sede dedicata alla produzione di via Ozieri e questo è ulteriore sinonimo di qualità, professionalità, consulenza che prevede anche assistenza.

Porte da interno fabbricate con materiali di prima scelta, per il massimo isolamento termo-acustico e risparmio energetico, dal classico al moderno. In catalogo anche infissi e serramenti, disponibili in materiali che vanno dal Pvc al legno e all’alluminio, vetrate su misura personalizzate, porte blindate, zanzariere, complementi d’arredo.

Un servizio a 360° che parte della progettazione e si concretizza con la posa in opera, consigliando e accompagnando i clienti alla scelta migliore.

Torino Porte & Finestre, piazza Statuto 24 (tel. 011.4375054) e via De Sanctis 70 (tel. 011.0712181).

Orario: 9.30-12; 15.30-19; lunedì 15.30-19 (chiuso domenica).

Sito: www.torinoportefinestre.it