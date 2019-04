Torino Porte & Finestre è un punto di riferimento nel settore delle porte e degli infissi in genere, un’istituzione in città visto anche il nome scelto dagli storici titolari che vantano oggi la doppia sede espositiva di piazza Statuto e di via De Sanctis, più quella dedicata alla produzione di via Ozieri. Oltre agli infissi classici, con l’estate in arrivo, questo è il momento giusto per prenotare una zanzariera, tra i fiori all’occhiello di Torino Porte & Finestre con una vasta scelta di modelli adatti a qualsiasi appartamento, villa o casa di campagna.

Il tutto viene scelto in negozio, al trasporto e al montaggio ci pensa lo staff di Torino Porte & Finestre, così come per qualsiasi altro prodotto in vendita che può essere personalizzato e studiato ad hoc per la propria casa. La scelta è molto vasta per quanto riguarda gli interni (rototraslante, scorrevoli, vetrate su misura personalizzate), grazie anche alla produzione propria in aggiunta alle migliori marche. Stesso discorso per quanto riguarda le porte di ogni genere e i portoncini blindati.

Torino Porte & Finestre offre sempre i servizi di consulenza, messa in opera e assistenza, per un supporto costante e preciso.

Indirizzo/1: piazza Statuto 24, 011.4375054

Indirizzo/2: via De Sanctis 70, 011.0712181

Orario: 9,30-12; 15,30-19; lunedì 15,30-19 (chiuso domenica)

Sito: www.torinoportefinestre.it