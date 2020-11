Torino, possedevano 30 kg di marijuana “potenziata”: arrestati

Le analisi hanno dimostrato come tale sostanza sia addizionata con un cannabinoide sintetico in grado di elevarne l’effetto stupefacente

Sono stati arrestati entrambi per possesso di sostanze stupefacenti: un uomo di 39 anni in possesso di 14,5 kg di marijuana e 1kg di hashish, il 30 settembre scorso; un ragazzo di 22 anni il 15 ottobre, responsabile della detenzione di 16,5 kg di marijuana e 1,250kg di hashish.

In entrambi i casi gli investigatori hanno potuto appurare che un nuovo tipo di marijuana sia giunta nel mercato torinese delle sostanze stupefacenti: le analisi hanno dimostrato che tale sostanza risulti addizionata con un cannabinoide sintetico, denominato MDMB–4en–Pinaca, appartenente ad una classe di sostanze che posseggono caratteristiche analoghe a quelle dei cannabinoidi naturali e sono pertanto in grado di elevare l’effetto stupefacente della marijuana.

La marijuana così trattata risulta potenzialmente più pericolosa per gli assuntori, non essendovi la possibilità di verificare dove siano eventualmente presenti maggiori concentrazioni dei prodotti sintetici aggiuntivi, con incremento non calcolabile del principio attivo, neppure per chi effettua il trattamento di adulterazione del narcotico.