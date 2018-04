Torino, postò su Facebook il video della finta telefonata all’Egizio: chiesta l’archiviazione per il leader dei Giovani Padani

Crippa era accusato di diffamazione aggravata dall'odio razziale: per il pm non ha commesso alcun reato

Postò su Facebook il video, poi divenuto virale, di una finta telefonata al call center del Museo Egizio di Torino per protestare contro la promozione riservata ai visitatori in lingua araba (un biglietto omaggio se entravano in coppia).

L’autore di quel video, il leader dei Giovani Padani Andrea Crippa, sollevò un vero e proprio polverone. Anche perché il Museo, attraverso telefonate e sui profili social, fu bombardato di insulti da parte di chi riteneva che l’offerta penalizzasse gli italiani.

Il Museo denunciò il fatto e, oggi, la Procura di Torino ha chiesto l’archiviazione per Crippa. Secondo il pm Enrico Arnaldi di Balme, dunque, il leader dei Giovani Padani, indagato per diffamazione aggravata dall’odio razziale, non ha commesso alcun reato.